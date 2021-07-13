Избивших и ограбивших собутыльников читинцев поместили в изолятор

Совместное застолье незнакомцев обернулось избиением и ограблением. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого главка.

Двое читинцев подсели в кафе в Ингодинском районе города к распивавшим алкоголь мужчинами. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, которая переросла в драку. Подсевшие мужчины избили новых приятелей и забрали у них ценные вещи: две золотые цепочки, крест, перстень, обручальное кольцо и телефон. Грабители успели продать нажитое имущество. Сумма ущерба составила 320 тысяч рублей.

Следователям удалось установить личности нападавших. Выяснилось, что ранее молодые люди уже были судимы за грабеж, кражи и разбой. На данный момент их поместили в изолятор. Против нападавших возбудили уголовные дела. Им может грозить до семи лет лишения свободы.