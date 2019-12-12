Избивших девушку из-за внешности задержали в Петербурге

Семеро жителей Петербурга напали в кафе на Екатерину Лысых, которая после избиения попала в больницу. Сотрудники полиции задержали четверых молодых людей.

Избиение девушки из-за внешнего вида в кафе Петербурга попало на видео Подробнее

Как пишет «Фонтанка.ру», нападавших нашли 11 декабря в разных районах города. Троим их них предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение средней тяжести здоровью».

Среди задержанных оказался ученик седьмого класса и юноши 16 и 19 лет. Четвертый молодой человек проходит по делу как свидетель.

По словам молодых людей, они напали на Лысых из-за того, что она якобы является участницей сообщества ЛГБТ. После задержания юношей отпустили, утверждает издание.

Нападение на Лысых произошло в одном из кафе на Лиговском проспекте. Камеры видеонаблюдения засняли, как в заведение зашли четыре девушки. Вслед за ними заходят молодые люди, а через какое-то время один из них бьет девушку по лицу.

Как поясняла подруга Екатерины Лысых Алина, к ним на улице пристали мужчины, которые начали обзывать их лесбиянками. Девушки решили зайти в ближайшее кафе, чтобы от них избавиться. Именно там и произошло нападение, в результате которого Екатерина получила сотрясение мозга.