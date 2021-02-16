Избивших битой людей в метро подростков задержали в Москве

Полицейские задержали двух подростков, которые избили металлической битой приезжих в московском метро. Их отправили под домашний арест. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы», — сообщили в московской полиции.

Против подростков завели дело по статье УК РФ «Хулиганство». Их отправили под домашний арест.

По данным правоохранительных органов, вечером 7 февраля молодые люди напали на двух мужчин, которые приехали в Москву из ближнего зарубежья. Преступники орудовали металлической битой и газовым баллончиком. Это произошло в поезде метро между станциями «Водный стадион» и «Речной вокзал».

Пострадавшие попали в больницу. Их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Полицейские во время обысков нашли у подростков предметы и документы, важные для расследования дела.