Криминал 26 ноября 2023, 19:03 Избивших 76-летнего жителя Щелкова мигрантов арестовали по решению суда Суд арестовал избивших 76-летнего пенсионера в Щелкове мигрантов на 2 месяца

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Правоохранители взяли под полный контроль ход и результаты расследования уголовного дела об избиении 76-летнего жителя Щелкова. Личности злоумышленников установили, их задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, рано утром 15 ноября двое пьяных мужчин вышли на проезжую часть и перегородили проезд машине, за рублем которой был пенсионер. Подозреваемые проникли в салон, избили мужчину и потребовали довезти их до определенного адреса.

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«После того как потерпевший вырвался, злоумышленники догнали его и продолжили избиение, также нанесли удары по автомобилю и покинули место происшествия», — указали в ведомстве.

Прокуроры смогли установить личности злоумышленников и задержали их. Выяснилось, что у мужчин нет регистрации и постоянного места жительства в России, а также официального трудоустройства. Позже преступники полностью признали свою вину.

«Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года», — указали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний незнакомец избил пенсионера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.