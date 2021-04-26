Избившему до смерти педофила башкиру сократили срок на 2 года

Владимиру Санкину, который получил восемь лет тюрьмы за избиение до смерти педофила, смягчили приговор. Верховный суд Башкирии решил дать ему шесть лет колонии. Об этом сообщил корреспондент «360».

«Смягчить Санкину назначенное ему по части 4 статьи 111 УК РФ наказание до шести лет лишения свободы», — зачитала решение судья.

Защитник Санкина Шота Горгадзе после заседания заявил о намерении обжаловать приговор.

Следствие выяснило, что 30 января 2020 года 14-летний мальчик в Уфе попросил Санкина о помощи. Подросток заявил, что незнакомый мужчина совершил с ним и его приятелем развратные действия. Санкин решил разобраться с незнакомцем, между ним возник конфликт. Позже мужчины подрались. В итоге 54-летний Владимир Зайцев скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

В январе этого года Владимира Санкина приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В начале апреля руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз изучить дело в отношении обвиняемого.

Такой поворот дело приняло после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов вышли программы, посвященные расследованию в отношении Санкина. Многие юристы заявили, что вынесенный судом приговор слишком жесткий. Также следователи должны были повторно изучать дело в отношении Зайцева.