Криминал 18 августа 2023, 21:56 Избившего подростка в Котельниках мужчину отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест мужчину, избившего подростка в Котельниках

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Люберецкий городской суд вынес решение в отношении мужчины, избившего подростка в Котельниках. Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 15 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Люберецкий городской суд избрал в отношении 56-летнего мужчины <...> меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 сентября 2023 года включительно», – указали в ведомстве.

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Его заподозрили в хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи возбудили уголовное дело после сообщений об избиении подростка в Котельниках. Местный житель напал на школьника во дворе многоэтажки.

По данным Telegram-канал Mash, тренер по боксу нанес не меньше 11 ударов 12-летнему подростку. Помимо этого, мужчина пытался задавить его собственным весом. В итоге взрослого успел оттащить от мальчика случайный прохожий.