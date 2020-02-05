Избившего пасынка в Москве мужчину арестовали

«Суд постановил избрать в отношении Шханукова Мурата Руслановича меру пресечения в виде помещения под стражу сроком на два месяца, до 4 апреля 2020 года», — приводит корреспондент «360» слова судьи.

Перед вынесением приговора у Шханукова спросили, будет ли он считать свой арест справедливым. «Что бы суд ни решил, с меня это ответственности не снимает», — ответил мужчина.

Накануне по Сети разошлось видео, на котором мужчина заставляет приседать истерично плачущего маленького мальчика. Когда ребенок не мог выполнить приказ, отчим довольно сильно бил его по лицу. Этот ролик заинтересовал следователей, журналисты начали выяснять все обстоятельства инцидента, и дело закрутилось. Оказалось, что ребенок этому мужчине не родной.

Когда пошла шумиха, Мурат Шхануков постарался скрыться и записал видеоизвинение, но это не помогло. Его задержали и привезли в отделение. И уже на следующий день арестовали. Резонансное видео сняла 19-летняя тетя пострадавшего мальчика.

В семье знали о склонности Шханукова к агрессии. С детьми наедине надолго он никогда не оставался. В этот раз его жена Рита уехала в Кабардино-Балкарию на похороны отца.