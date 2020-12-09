Избившего молотком собаку петербуржца будут судить

По данным ИА «Невские новости», мужчина пытался убить животное. Он несколько раз ударил пса молотком и когда решил, что тот мертв, завернул тело в одеяло и выкинул.

Сам петербуржец заявил, что животное болело, и он таким образом хотел ему помочь. Ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными.