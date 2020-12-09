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    09 декабря 2020, 21:18

    Избившего молотком собаку петербуржца будут судить

    Дарья Морозова

    Жителя Санкт-Петербурга, который жестко избил молотком собаку, задержали и будут судить. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

    По данным ИА «Невские новости», мужчина пытался убить животное. Он несколько раз ударил пса молотком и когда решил, что тот мертв, завернул тело в одеяло и выкинул.

    Сам петербуржец заявил, что животное болело, и он таким образом хотел ему помочь. Ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными.