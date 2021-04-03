Избивавших московскую школьницу опекунов арестовали

Уголовное дело завели в отношении семейной пары из поселения Щаповское в новой Москве после того, как опекаемая ими десятилетняя девочка пожаловалась на постоянные избиения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Гематомы на голове и теле девочки увидели учителя школы. Они вызвали врачей, которые забрали ее в больницу. Со слов пострадавшей, повреждения ей нанес опекун, когда в очередной раз избивал ее всем, что попадалось под руку. По словам девочки, такие методы воспитания к ней применяли регулярно.

Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание малолетнего группой лиц». Выяснилось, что опекунство над школьницей в 2018 году взяла 35-летняя жительница из поселения Щаповское вместе с мужем. Девочку регулярно избивали.

Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов принял решение взять опекунов школьницы под стражу.