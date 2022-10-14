Избивавших детей воспитателей детсада отправили под домашний арест | 360°

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14 октября 2022, 17:50

Избивавших детей воспитателей детсада отправили под домашний арест

СК: суд отправил под арест подозреваемых в избиении детей воспитателей детсада в Сочи

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Суд города Сочи отправил под домашний арест воспитателей детского сада, подозреваемых в избиении детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд также запретил педагогам пользоваться интернетом и средствами связи.

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По данным правоохранителей, в январе и феврале 2021 года воспитатели, используя противоправные методы воспитания, систематически наносили детям удары руками и ногами по различным частям тела. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.

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Следователи возбудили уголовные дела по статьям  «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

Правоохранители дадут оценку руководства досугового центра в части ненадлежащего оказания услуг, предназначенных для детей.

Расследование находится на личном контроле руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова и председателя СК России Александра Бастрыкина.и

Дети

Следственный комитет России

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