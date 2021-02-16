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    16 февраля 2021, 17:47

    Избивавшая ребенка с ДЦП мать из Красноярска стала фигурантом уголовного дела. Видео

    Анатолий Минкин

    Красноярские следователи завели уголовное дело против жительницы поселка Бор, которая избивала своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Видео с издевательствами появилось в социальных сетях.

    На опубликованных кадрах видно, что мать неадекватно реагирует на любое движение мальчика. Когда он встал в своей кроватке, она подошла и с криками начала бить его по лицу. Такое же поведение продолжилось во время кормления. Мальчик выплюнул пустышку от бутылочки, в ответ на что мать начала его избивать и продолжать лить молоко в раскрытый рот ребенка.

    По данным следователей, женщина неоднократно избивала и морила голодом сына. Соседи утверждают, что вместе со своим сожителем она злоупотребляла алкоголем. На них постоянно жаловались в полицию.

    Сейчас решается вопрос о задержании матери в рамках расследования уголовного дела по статье «Истязание малолетнего».

    Кроме того, следователи проверят, как работали службы, которые должны контролировать подобные случаи в семьях.

    В региональном главке МВД уточнили, что сейчас у женщины изъяли двух детей. Их отправили в больницу. Ведомство начало проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.