Избивавшая ребенка с ДЦП мать из Красноярска стала фигурантом уголовного дела. Видео

Красноярские следователи завели уголовное дело против жительницы поселка Бор, которая избивала своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Видео с издевательствами появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что мать неадекватно реагирует на любое движение мальчика. Когда он встал в своей кроватке, она подошла и с криками начала бить его по лицу. Такое же поведение продолжилось во время кормления. Мальчик выплюнул пустышку от бутылочки, в ответ на что мать начала его избивать и продолжать лить молоко в раскрытый рот ребенка.

По данным следователей, женщина неоднократно избивала и морила голодом сына. Соседи утверждают, что вместе со своим сожителем она злоупотребляла алкоголем. На них постоянно жаловались в полицию.

Сейчас решается вопрос о задержании матери в рамках расследования уголовного дела по статье «Истязание малолетнего».

Кроме того, следователи проверят, как работали службы, которые должны контролировать подобные случаи в семьях.

В региональном главке МВД уточнили, что сейчас у женщины изъяли двух детей. Их отправили в больницу. Ведомство начало проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.