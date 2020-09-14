Избивал и относился как к помощнице. Брат убитой аспирантки Ещенко рассказал о жизни сестры с Соколовым

Отношения между аспирантской Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Ещенко и обвиняемым в ее убийстве историком Олегом Соколовым были далеки от идеальных. В частности, ученый использовал девушку в качестве помощницы, а иногда избивал, заявил в ходе судебного заседания брат убитой аспирантки Сергей Ещенко.

Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

По словам свидетеля, последний случай рукоприкладства был как раз перед убийством. В ночь на 8 ноября 2019 года Анастасия позвонила брату и рассказала, что Соколов ее сильно избил после того, как узнал, что она собирается пойти на день рождения к другу.

«Я просил ее уехать от него. Она говорила, что нужно вернуться в квартиру Соколова за вещами», — рассказал Сергей Ещенко. При этом он уточнил, что когда он снова набрал номер сестры, обстановка в квартире была спокойная.

Свидетель отметил, что Соколов не давал его сестре ни рубля денег. Средства для оплаты заграничных поездок девушка брала у семьи, а также зарабатывала репетиторством и переводами. При этом, по его словам, Соколов использовал ее в качестве няньки для своих детей, когда ему надо было работать или уехать.

«Она о детях отзывалась хорошо и незадолго до этих событий говорила, что пытается налаживать с ними отношения», — заявил Сергей Ещенко.

Свидетель добавил, что отношение историка к сестре похоже на использование помощницы, а не совместную жизнь с любимой женщиной. При этом сама Анастасия была зависима от историка и сильно ревновала, когда он встречался с бывшей женой.

Ранее в суде огласили переписку историка Соколова и аспирантки Ещенко. Из нее следует, что отношения между ними перед убийством были очень напряженными. В частности, девушка оскорбляла ученого и желала ему смерти. Однако представитель семьи убитой адвокат Александра Бакшеева не исключила, что в переписку мог внести изменения сам Соколов, так как у него были сутки, чтобы избавиться от следов преступления.

О том, что в ночь перед убийством пара поскандалила, на заседании суда рассказала соседка профессора. По ее словам, девушка собиралась уйти, а Соколов очень нервно на это отреагировал.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов проходит обвиняемым по делу об убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Согласно материалам дела, в ночь на 8 ноября 2019 года ученый выстрелил в девушку из обреза, а после задушил. Чтобы избавиться от трупа, он расчленил его и по частям выносил из квартиры, чтобы утопить в Мойке. В один из таких походов он не удержался и упал в реку. Когда его достали, в рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки.