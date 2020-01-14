Избитым Захарченко заключенным оказался двухметровый громила

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, подрался с заключенным около двух метров ростом и весом центнер. Его оппонент, экс-полицейский, получил условный срок за незаконный оборот наркотиков, нарушил режим и был отправлен в колонию.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, инцидент произошел 14 января. За несколько дней до этого Захарченко обул ботинки «обиженного» — заключенного с пониженным социальным статусом. В колониях не полагается пользоваться их личными вещами и столовыми приборами.

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — уточнил источник канала.

Захарченко в ответ ударил «обиженного» кулаком и головой в лицо. Заключенный написал заявление, УФСИН проводит проверку инцидента.

Статус «обиженного» присваивается в тюрьме осужденным за педофилию, изнасилование и тем, кто обкрадывает других заключенных.

Дмитрий Захарченко после смягчения приговора получил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа размером 117 миллионов рублей. Он был лишен госнаград и звания полковника полиции. В ходе обысков по его делу были найдены деньги общей суммой почти 8,5 миллиарда рублей.

В конце декабря минувшего года стало известно, что после прибытия Захарченко в колонию там были усилены меры контроля. Ему выдали специальную нагрудную табличку, свидетельствующую о его склонности к побегам и нападениям.