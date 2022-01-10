Избитый в столичной квартире ребенок пришел в себя после операции

В столичной больнице пришел в себя ребенок, которого избили в одной из московских квартир. Врачам пришлось на время погрузить его в медикаментозную кому. Несовершеннолетнему потребовалась операция.

Состояние ребенка уточнила для ТАСС уполномоченный по делам несовершеннолетних в Москве Ольга Ярославская.

«Сейчас находится в больнице. Он был прооперирован и уже пришел в сознание, разговаривает, отвечает на вопросы», — сказала омбудсмен.

В больницу, подчеркнула Ярославская, мальчика доставили в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился в медикаментозной коме.

Она добавила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Аппарат уполномоченного находится на связи с больницей и Следственным комитетом.

Несовершеннолетнего избили 8 января в квартире на улице Псковской. Над мальчиком в запертой комнате измывался муж его тети — он бил ребенка по голове. Когда дверь в помещение удалось открыть, мужчина покончил с собой.