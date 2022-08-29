Избитый чиновником звукорежиссер скончался в Коми

Пострадавший в результате конфликта с бывшим чиновником мэрии Печоры звукорежиссер Виктор Фатеев скончался в больнице. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сообщение Минздрава Коми.

Журналисты напомнили, что конфликт между звукорежиссером Виктором Фатеевым и занимавшим пост в мэрии Печоры Андреем Канищевым произошел 20 августа на Юбилейной площади во время республиканского праздника.

По предварительным данным, пьяный представитель мэрии хотел подняться на сцену, но на его пути встал звукорежиссер. В результате чиновник нанес сопернику удар, от которого тот упал и ударился головой. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Врачи провели две операции, но спасти звукорежиссера не удалось.

В республиканском главке СК сообщили, что завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под стражу на два месяца. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ведомстве не исключили, что после смерти пострадавшего статью для обвиняемого переквалифицируют на причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы.