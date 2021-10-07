Избитому дагестанцами москвичу сделают операцию на нос

Роман Ковалев, на которого напали дагестанцы в московском метро, готовится к операции. Он рассказал, что ему будут вправлять нос. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения», — заявил он.

Молодой человек добавил, что в день нападения он возвращался со встречи с родителями девушки. По его словам, в тот момент, когда его били, он был в сознании.

Ковалев добавил, что полиция сразу же задержала нападавших на улице. Бригада скорой помощи быстро начала помогать пострадавшему. Примерно через десять минут после произошедшего ему промыли раны и доставили в больницу. Девушка уже навещала москвича.

Случай произошел 4 октября. Роман Ковалев заступился за девушку в московской подземке, из-за чего на него напали трое дагестанцев и сильно избили. В итоге Ковалева госпитализировали с множественными травмами лица. Подозреваемых задержали. В их отношении заведено дело о покушении на убийство, а также еще по двум статьям.