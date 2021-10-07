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    07 октября 2021, 13:34

    Избитому дагестанцами москвичу сделают операцию на нос

    Пострадавшему от рук дагестанцев Ковалеву будут вправлять нос и корректировать зрение

    Наза Салех Захи

    Роман Ковалев, на которого напали дагестанцы в московском метро, готовится к операции. Он рассказал, что ему будут вправлять нос. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Избитому дагестанцами москвичу сделают операцию на нос

    «Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения», — заявил он.

    Молодой человек добавил, что в день нападения он возвращался со встречи с родителями девушки. По его словам, в тот момент, когда его били, он был в сознании.

    Ковалев добавил, что полиция сразу же задержала нападавших на улице. Бригада скорой помощи быстро начала помогать пострадавшему. Примерно через десять минут после произошедшего ему промыли раны и доставили в больницу. Девушка уже навещала москвича.

    Случай произошел 4 октября. Роман Ковалев заступился за девушку в московской подземке, из-за чего на него напали трое дагестанцев и сильно избили. В итоге Ковалева госпитализировали с множественными травмами лица. Подозреваемых задержали. В их отношении заведено дело о покушении на убийство, а также еще по двум статьям.