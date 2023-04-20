Эксклюзив 20 апреля 2023, 15:16 «Остальные дети кричали „Молодец!“». Мать избитой в Приморье девочки испугалась, что дело замнут Мама избитой в Приморье девочки: она вступилась за свою одноклассницу

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Пятиклассница, которую избила более старшая школьница в Приморском крае, получила сотрясение мозга. Об этом рассказала «360» мама пострадавшей Антонина Киселева. Женщина раскрыла, что конфликт начался из-за третьей девочки.

Случай произошел 13 апреля в поселке Липовцы.

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«У нее сотрясение головного мозга, мы состоим на лечении у невролога. У нее было головокружение, тошнота», — заявила Киселева.

Она вспомнила, что дочка отпросилась погулять с морской свинкой на поляну. Вместе с ней пошла и одноклассница. Последняя некоторое время назад спровоцировала большой скандал: она отправляла свои обнаженные фотографии молодому человеку. После этого в школе прошли проверки.

«Тут эти девочки и мальчики из седьмого класса увидели одноклассницу дочери и говорят, что, ну давай — покажи», — добавила собеседница «360».

Ее дочь подошла к этим ребятам и попросила не вспоминать про тот случай. Однако подростки не согласились с этим и попросили девочку танцевать и раздеваться. После этого семиклассница плюнула дочери Киселевой в лицо. Последняя схватила обидчицу за волосы.

«Она (семиклассница — прим. ред.) повалила ее и начала избивать. Остальные дети кричали: „Давай! Молодец! Покажи ей класс“. Дело хотят замять, так как там фигурирует дочка участкового», — рассказала мать пострадавшей.

По ее утверждению, дочь представителя полиции снимала все происходящее на видео. Киселева обратилась в прокуратуру, Следственный комитет, написала заявление начальнику полиции, а также вместе с дочкой ездила на судмедэкспертизу. Женщина утверждает, что напавшая на ее ребенка девочка в тот же вечер избила еще кого-то.

Мама девочки, которая напала на пятиклассницу, Назира Мелибаева также дала комментарий «360». Она считает, что именно пострадавшая спровоцировала конфликт.

«Дочь ссорилась с другой девочкой, а эта девочка подошла сзади и стала обзывать ее. Они подрались, отряхнулись и пошли по разным сторонам», — сказала Мелибаева.

Женщина отметила, что пострадавшую била не только ее дочка, но и другие дети. Кроме того, ее ребенок сам пострадал.

«Киселева (мать — прим. ред.) потом накинулась на дочь, хватала за руки, синяки были. По лицу ударила, обзывала», — добавила собеседница «360».

Кроме того, она утверждает, что Киселева потом потребовала от нее пять тысяч рублей. Женщина отдала эти деньги. Тем временем региональная прокуратура начала доследственную проверку.