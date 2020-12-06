Избитая группой подростков таксистка рассказала о нападении

В Новосибирске группа пьяных молодых людей набросилась на женщину-таксиста. После избиения преступники угнали ее машину. Пострадавшая рассказала подробности.

Нападение произошло в ночь на 4 декабря возле круглосуточного магазина. По словам таксиста Ирины, нападавших было четверо. Один из них был крайне агрессивен: он прыгал на машину и первым ударил женщину.

Молодые люди забрали у нее из куртки ключи от машины и уехали кататься.

«Я им предлагала поехать за рулем, говорила: „Давайте, я поеду куда скажите“. Они: „Нет, нет“. Забрали ключи, меня посадили на переднее пассажирское сиденье, и мы вместе с ними поехали», — рассказала Ирина Telegram-каналу Life Shot.

Прогулка продолжалась, пока машину не заметил наряд полиции. После погони нападавших задержали.

Сестра Ирины Ольга сообщила сайту ngs.ru, что водитель остановилась около ночного ларька, чтобы купить сигарет.

«Магазин работает через окошко. А эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла. Сказала: „Подождите“. Ну и пошло-поехало», — описала Ольга суть конфликта.

По ее словам, Ирина находится в шоковом состоянии — «лица просто нет, глаза не открываются, все синее».

В СК сообщили «360» о возбуждении уголовного дела по статье «Угон автомобиля без цели хищения, совершенный группой лиц с применением опасного для жизни насилия». Двоим подозреваемым по 15 лет, одному —16, еще одному — 23 года.