Мужчину жестоко избили в Пензе

37-летний житель Пензы стал жертвой избиения. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мужчина рассказал, что поругался с неизвестным человеком рядом с торговым центром в микрорайоне Ахуны. В результате конфликт перерос в драку.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Железнодорожного района города. Ранее он уже привлекался к ответственности. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь его могут ждать до трех лет тюрьмы.