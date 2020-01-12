Арестован подозреваемый в избиении сына Михаила Жванецкого

Подозреваемый — 23-летний студент МГИМО из Казахстана Асылбек Хисами. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Согласно данным полиции, второй нападавший, друг Асылбека, проходит пока по делу как свидетель.

На сына сатирика напали рядом с рестораном на Минской улице в столице. Он вместе с приятелем ввязался в конфликт с группой молодых людей.

Как напомнил сайт «Дни.ру», на младшего сына знаменитого сатирика напали около ресторана. Злоумышленники отобрали у Дмитрия Жванецкого деньги и часы. Общий ущерб оценили в 13 тысяч рублей. По предварительным данным, злоумышленниками оказались двое студентов МГИМО, которые приехали в Россию из Казахстана.