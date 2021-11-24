Жительницу Салехарда оштрафовали за избиение полицейского

Жительница Салехарда напала на полицейского в мае этого года. В результате злоумышленницу привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на окружную прокуратуру.

Сотрудник органов попытался задержать женщину, однако та дважды ударила правоохранителя сумкой и нанесла ему удар рукой по голове. Суд признал женщину виновной в нападении на полицейского во время исполнения должностных обязанностей. В результате женщина выплатила штраф в размере 20 тысяч рублей.