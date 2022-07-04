facebook_pixel
    04 июля 2022, 16:00

    Житель Тувы насмерть забил падчерицу из-за плача

    СК РФ: житель Тувы насмерть забил падчерицу из-за плача

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Житель Республики Тывы насмерть забил кулаками свою девятилетнюю падчерицу из-за плача. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

    Житель Тувы насмерть забил падчерицу из-за плача

    Трагедия произошла 28 июня в населенном пункте Ак-Довурак. Мужчина остался дома с девочкой, которая начала сильно плакать. Ранее не судимый 39-летний отчим несколько раз ударил ее головой по голове, ребенок скончался в тот же день.

    Следователи возбудили уголовное дело по части 2-й статьи «Убийство».

    Мать погибшей девочки рассказала «360», что в день трагедии она уехала в Кызыл, а мужа оставила с детьми.

    «Он мне сам позвонил, сказал, что у дочери губы синие и холодные. Я набрала коллеге, чтобы она вызвала скорую помощь», — сообщила женщина.

    По ее словам, врачи уже на месте установили, что девочка не подает признаков жизни.

    «На допросе он сказал, что ударил дочь из-за плача. Раньше с его стороны агрессии не было, я такого не ожидала», — продолжила она.

    Женщина добавила, что погибшая девочка была ее ребенком от прежнего брака. Также у пары остался еще один совместный ребенок.