Судья не стал выносить приговор обвиняемому в ДТП следователю из Верхней Салды

Следователя Илью Онышко обвинили в смертельном ДТП в Верхней Салде. Судья отказался выносить приговор и возобновил судебное следствие. Причиной стали сомнения в результате медицинских экспертиз.

«Суд сослался на то, что возникли сомнения в медицинских экспертизах по потерпевшим: связана ли смерть мужчины с ДТП. Возможно, он погиб не от ДТП», — сообщил «360» Онышко.

Он добавил, что в отношении пострадавшей женщины у судьи тоже возникли сомнения. Следователя обвиняют в аварии, повлекшей смерть по неосторожности.

ДТП произошло в ночь на 26 октября 2019 года, когда молодой человек ехал с работы домой. По дороге он наехал на сидевшего прямо на асфальте мужчину и стоявшую рядом с ним женщину. Онышко подчеркнул, что в ту ночь на улице моросил дождь, а на людях не было светоотражающей одежды.

«Они появились перед капотом, откуда ни возьмись. Они дорогу не переходили и движение не осуществляли. Пешеходный переход находится вдалеке, где-то в 150 метрах от места наезда. Я считаю, что они спровоцировали ДТП», — заявил следователь.

Как показала экспертиза, пара находилась на дороге в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, но спустя месяц мужчина скончался в больнице.

После отказа вынести приговор суд продолжит разбираться в ситуации. По словам Онышко, самым лучшим вариантом для него является оправдательный приговор с правом на реабилитацию.