Из московского банка украли более 45 миллионов рублей

Бизнесмен лишился более 45 миллионов рублей, которые хранились в одном из московских банков. Когда он пришел проверить свою ячейку, она оказалась пуста. Открыто уголовное дело о краже.

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Коммерческий директор одной фирмы пришел собирался открыть свою ячейку в банке, который находится на Воронцовской улице, 9 сентября.

Однако сейф не открывался. После этого мужчина вызвал мастера, который вскрыл ячейку. Денег в ней не было. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. По словам пострадавшего, он положил крупную сумму туда в декабре 2018 года.

Правоохранители оценили ущерб в 45 миллионов 584 тысяч рублей. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере». Расследование дела продолжается.