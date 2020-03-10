    10 марта 2020, 23:45

    Из дома замгубернатора ЯНАО в Котельниках похитили € 200 тысяч

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    В Котельниках злоумышленники напали на дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой. Как сообщила «360» пресс-служба МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.
    Из дома замгубернатора ЯНАО в Котельниках похитили € 200 тысяч

    «В Люберецком городском округе, в одном из частных домовладений произошло нападение с хищением личного имущества проживающих там граждан. По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц в данном деянии», — сообщили в ведомстве.

    В МВД отметили, что нанесенный ущерб на данный момент устанавливается.

    Как сообщил «Интерфакс», трое нападавших связали и избили мужчину, который находился в доме. Кроме этого, были похищены деньги на сумму 200 тысяч евро и ведомственные награды.

    Ранее в Новой Москве банда под видом силовиков ограбила дом. Они остановили Lexus пенсионера, затолкали его в багажник и направились к нему домой. Там неизвестные связали родственников и унесли из дома несколько миллионов. Все происходящее сняла камера, которая была в одной из комнат.