Истощение и травмы диагностировали у освобожденных из квартиры в Петербурге детей

Освобожденные из квартиры в Колпине шестеро детей останутся в больнице, пока их состояние не стабилизируется. Врачи диагностировали у них травмы, анемию и сильное истощение. После выписки социальные службы Санкт-Петербурга решат их дальнейшую судьбу. С таким заявлением выступила детский омбудсмен северной столицы Анна Митянина.

Она отметила, что в оптимальным решением было бы их возвращение к матери. Однако женщина после допроса в полиции пропала и больше на связь не выходила.

«Как только она появится, ей будет обеспечено общение с детьми», — привел цитату Митяниной «Интерфакс».

При этом омбудсмен отметила, что передача детей матери произойдет только после того, как органы опеки и социальной защиты выяснят, способна ли женщина выполнять свои родительские обязанности и нет ли у нее психологических или социальных проблем.

«Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь. А есть ли необходимость помещения детей в учреждения социальной защиты — это вопрос подробной экспертизы многих служб», — подчеркнула Митянина.

Она отметила, что пока у нее нет никакой информации о матери детей. Но в квартире обнаружили антисанитарные условия, а отношения между взрослыми в семье были ненормальные.

В минувший вторник, 24 ноября, житель Колпинского района Петербурга Денис Бельтюков заперся в квартире с шестью детьми и угрожал им убийством. Речь идет о мальчиках трех, пяти, шести, девяти, 10 и 15 лет. Мужчина является биологическим отцом только двоих из них. Остальные — это дети его сожительницы.

По предварительным данным, мужчина был пьян и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он отпустил детей спустя пять часов после того, как в переговоры с ним вступил районный прокурор Игорь Ивкин.

Сам руководитель надзорного ведомства рассказал, что ему удалось убедить захватчика выпустить детей, а самому сдаться. После задержания Бельтюкову предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы».