Историка-убийцу Олега Соколова отправили на допрос

Историка из СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве девушки, конвоируют на допрос. Мужчина находился в больнице после того, как его достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с переохлаждением.

Адвокат Соколова Александр Почуев подтвердил «360», что Соколова везут на допрос.

«На данный момент следствие посчитало возможным его допросить, поэтому следствию виднее. Защита не видит сейчас причин, которые бы препятствовали допросу», — сказал Почуев «360».

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63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его спали из реки Мойки, когда он пытался выбросить рюкзак с отчлененными руками своей жертвы. По словам Соколова, ноги он выбросил в реку раньше. Остальные части тела девушки нашли в квартире преподавателя неподалеку.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи намерены ходатайствовать об аресте преподавателя.

Соколов, по неофициальным данным, объяснил свой поступок тем, что Ещенко не любила его сестру. Его и аспирантку связывали романтические отношения.