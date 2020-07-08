Историка Соколова заподозрили в попытке сбежать во Францию после убийства

По словам адвоката, Соколов звонил в посольство Франции в Москве. Она не исключила, что таким образом он пытался скрыться от уголовного преследования, так как он является кавалером ордена Почетного легиона.

На вопрос судьи о звонках в посольство Соколов не ответил. Тогда суд принял ходатайство адвоката и поручил предоставить аудиозаписи звонков. Если этого сделано не будет, то в посольство направят официальный запрос, чтобы сотрудник, с которым разговаривал историк, прибыл в суд и рассказал о содержании разговора.

Ранее по требованию Соколова в суде огласили его переписку с Анастасией Ещенко. Выяснилось, что в конце их отношений девушка не сдерживалась в выражениях и всячески оскорбляла своего возлюбленного, а также угрожала ему самому и его детям. Сам Соколов заявлял, что это позволит раскрыть правду и показать истинное лицо девушки. По словам юристов, на ходе дела обнародованная переписка никак не скажется.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По данным следствия, 8 ноября 2019 года девушка уснула в его квартире после скандала. Обиженный ученый выстрелил в нее из обреза, а после расчленил тело. Останки он выносил по частям и сбрасывал в Мойку. В один из таких походов он сам упал в реку. Когда его достали, в рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Остальные фрагменты тела убитой девушки нашли в воде только через несколько дней. Соколова отправили в СИЗО. Психическое состояние ученого проверили в Центре имени Сербского. Специалисты не выявили никаких отклонений.