Историка Соколова вернут в Санкт-Петербург через месяц
О последующем переводе РИА «Новости» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Сейчас Соколов ждет проведения указанной процедуры в психиатрической больнице в «Бутырке».
«После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца», — уточнила Меркачева.
По ее словам, историка поместили в камеру к насильнику. Соколов с ним приблизительно одного возраста.
«Он ждет, пока его отправят в центр имени Сербского. Он читает книжки — единственное, чем он занимается», — рассказала замглавы ОНК.
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Меркачева добавила, что Соколов прочел Толстого и Дюма, просил принести Жюля Верна, приключенческие и добрые произведения.
Из петербургских «Крестов» в московский изолятор историка перевели на минувшей неделе. Ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Следствие полагает, что Анастасию Ещенко Олег Соколов застрелил из обреза 7 ноября. От тела он решил избавиться в ночь на 9-е, предварительно расчленив свою жертву. Историка вытащили из воды у набережной реки Мойки утром 9 ноября. В его рюкзаке лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Ученого задержали, на суде он признался в содеянном и согласился с мерой пресечения. На преступление он решился из-за ссоры с Ещенко, с которой 63-летнего мужчину связывали близкие отношения.