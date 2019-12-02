Историка Соколова вернут в Санкт-Петербург через месяц

Петербургского историка Олега Соколова, которого обвинили в жестоком убийстве аспирантки, отправят из «Бутырки» в Петербург через месяц. Примерно столько времени займет психолого-психиатрическая экспертиза.

О последующем переводе РИА «Новости» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Сейчас Соколов ждет проведения указанной процедуры в психиатрической больнице в «Бутырке».

«После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца», — уточнила Меркачева.

По ее словам, историка поместили в камеру к насильнику. Соколов с ним приблизительно одного возраста.

«Он ждет, пока его отправят в центр имени Сербского. Он читает книжки — единственное, чем он занимается», — рассказала замглавы ОНК.

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Меркачева добавила, что Соколов прочел Толстого и Дюма, просил принести Жюля Верна, приключенческие и добрые произведения.

Из петербургских «Крестов» в московский изолятор историка перевели на минувшей неделе. Ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие полагает, что Анастасию Ещенко Олег Соколов застрелил из обреза 7 ноября. От тела он решил избавиться в ночь на 9-е, предварительно расчленив свою жертву. Историка вытащили из воды у набережной реки Мойки утром 9 ноября. В его рюкзаке лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Ученого задержали, на суде он признался в содеянном и согласился с мерой пресечения. На преступление он решился из-за ссоры с Ещенко, с которой 63-летнего мужчину связывали близкие отношения.