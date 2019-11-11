Историка Соколова уволили из СПбГУ за убийство

«В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — сообщили в пресс-службе университета.

Олег Соколов стал фигурантом уголовного дела 9 ноября. В тот день он упал в реку Мойку вместе с рюкзаком, куда положил отрубленные руки девушки и пистолет. Как рассказал сам профессор, он пытался утопить тело своей жертвы, но не удержался и полетел в воду.

Историк застрелил аспирантку из обреза 7 ноября. Он прожил с девушкой несколько лет и собирался жениться, но Ещенко не хотела принимать детей мужчины. В итоге между парой произошел конфликт, во время которого Соколов убил, а затем расчленил возлюбленную.

Теперь Соколова ждет два месяца пребывания в СИЗО. Такое решение 11 ноября вынес суд Петербурга в ходе заседания по уголовному делу. Профессор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.