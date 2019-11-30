Историка Соколова привезли в Москву на психиатрическую экспертизу

Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения психиатрической экспертизы. В столице он может пробыть до конца года, сообщил «360» адвокат бывшего доцента СПбГУ Александр Почуев.

«Физическое состояние историка удовлетворительно, он находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния, активно содействует следствию», — отметил юрист.

В разговоре с «Интерфаксом» он уточнил, что экспертизу проведут в НИИ имени Сербского. Продлится она до начала следующего года.

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Санкт-Петербургский городской суд на 5 декабря назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. Почуев высказал предположение, что заседание пройдет в режиме видеоконференции. Ранее адвокат также сообщил, что Соколова собираются перевести из «Крестов» в Петербурге в «Матросскую тишину» (СИЗО № 1) в Москве.

9 ноября ученого достали из реки Мойки — он упал в воду, когда пытался избавиться от останков Ещенко. С собой у него был рюкзак с отрубленными женскими руками.

Соколов признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом расчленил тело. 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.