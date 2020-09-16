Историка Соколова оставили под стражей до 23 декабря

Рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова продолжается в Октябрьском районном суде. На этой неделе на процессе выступили соседка обвиняемого и брат убитой девушки. Оба свидетеля рассказали, что пара часто ссорилась. Последний конфликт произошел в ночь перед убийством.

По словам соседки, Ещенко поздно вернулась домой и собиралась снова уйти, но на ее слова Соколов очень нервно отреагировал и закатил скандал. Аспирантка пыталась успокоить сожителя, извинялась перед ним и просила больше ее не трогать.

Брат убитой аспирантки рассказал, что в ночь перед убийством Соколов сильно избил девушку, когда узнал, что она хочет пойти на день рождения к другу. По его словам, Анастасия позвонила ему и рассказала о случившемся. Брат посоветовал девушке уехать, но она вернулась в квартиру к историку за вещами. Когда он позвонил сестре снова, обстановка была спокойной.

Свидетель подчеркнул, что Соколов воспринимал свою сожительницу в качестве бесплатной помощницы: не давал ей денег, но при этом пользовался ее услугами и хорошим отношением. При этом Анастасия находилась в настоящей зависимости от историка и сильно ревновала его к бывшей жене.

Согласно материалам уголовного дела, Соколова обвинили в убийстве Анастасии Ещенко. В ночь на 8 октября 2019 года он выстрелил в девушку из обреза и задушил. Чтобы избавиться от тела, он разрезал его на куски и по частям выбрасывал в Мойку. В один из таких походов он упал в реку. Когда историка достали из воды, в его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки. Останки нашли в квартире историка. Другие фрагменты тела убитой аспирантки искали в реке еще несколько дней.