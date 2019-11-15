  • Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»

    15 ноября 2019, 20:33

    Анастасия Кукова

    Арестованного по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова перевели из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя адвокатской группы Александра Почуева.
    Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»

    Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте

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    Первое время Соколов проведет в карантине, а затем будет переведен в общую камеру.

    15 ноября обвиняемый в убийстве историк принял участие в следственных действиях. Он побывал вместе со следователями в своей квартире на набережной Мойки.

    Он также показал, где и как топил части тела своей любовницы. Во избежание самосуда на историка надели каску и бронежилет.

    Экс-доцент был арестован судом 11 ноября по обвинению в убийстве сожительницы, которую он застрелил и расчленил в ночь на 8 ноября.

    Историка поймали на набережной Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Под арестом Соколов будет находиться до 8 января 2020 года.

    Убитую им Анастасию Ещенко похоронят в станице Старовеличковской на Кубани.