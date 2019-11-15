Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»

Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте Подробнее

Первое время Соколов проведет в карантине, а затем будет переведен в общую камеру.

15 ноября обвиняемый в убийстве историк принял участие в следственных действиях. Он побывал вместе со следователями в своей квартире на набережной Мойки.

Он также показал, где и как топил части тела своей любовницы. Во избежание самосуда на историка надели каску и бронежилет.

Экс-доцент был арестован судом 11 ноября по обвинению в убийстве сожительницы, которую он застрелил и расчленил в ночь на 8 ноября.

Историка поймали на набережной Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Под арестом Соколов будет находиться до 8 января 2020 года.

Убитую им Анастасию Ещенко похоронят в станице Старовеличковской на Кубани.