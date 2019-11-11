Появилось видео, как историк СПбГУ выбрасывает в реку улики

Попытка преподавателя истории СПбГУ Олега Соколова избавиться от останков убитой им сутдентки попала на видео. На кадрах мужчина подходит к реке Мойке и выбрасывает через ограду два мешка. Предположительно, в них находятся останки убитой им женщины.

Преподаватель подошел к ограде мостовой, выждал, пока скроется из виду прохожий, а затем выбросил в воду два свертка — большой и маленький.

Затем Соколов, если на видео запечатлен именно он, наблюдал, что происходит с пакетами, после чего покинул место преступления.

Также появились кадры, на которых спасатели вытаскивают преподавателя из реки.

«Наполеон» из СПбГУ расчленил любовницу-студентку Подробнее

В субботу 9 ноября Соколова вытащили из Мойки. При нем был рюкзак, в котором лежали две отсеченные женские руки и травматический пистолет. В квартире доцента СПбГУ обнаружили туловище и отрезанную голову его гражданской жены — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Соколов рассказал, что убил возлюбленную 7 ноября во время ссоры, после чего расчленил труп и уже успел избавиться от ног жертвы.

Олег Соколов — известный лектор и реконструктор, специалист по эпохе Наполеона.