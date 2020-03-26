Историк Соколов заплатит за оскорбление шоумена 10 тыс. руб.

Историк Олег Соколов, который расчленил свою аспирантку-любовницу Анастасию Ещенко заплатит за оскорбление шоумена Евгения Понасенкова. Адвокат историка рассказал, что из запрошенных шести миллионов рублей суд удовлетворил вызскание в 10 тысяч.

16 января 2018 года Соколов пришел в гости на YouTube-канал к писателю Дмитрию Пучкову. В беседе он высказался о коллеге-историке Евгении Понасенкове. Он назвал его работу по Отечественной войне 1812 года ненаучной, а самого историка — не историком.

Понасенков обратился в суд с и попросил компенсации морального вреда.

По словам адвоката Александра Почуева, суд не нашел оснований для удовлетворения требований шоумена. Но признал, что историк неправомерно оскорбил Понасенкова и назначил выплатить ему 10 тысяч рублей.

Почуев отметил, что защита не согласна с вынесенным решением. Он считает, что суд должен был отказать шоумену в иске, потому он злоупотребил гражданским правом (ст. 10 ГК РФ). В ближайшее время они подадут жалобу в Верховный Суд РФ.

«Все его действия, в том числе через провокаторов во время лекции в СПбГУ были направлены к единственной цели — причинить вред О. В. Соколову. Суды апелляционной и кассационной инстанции также необоснованно не применили принцип процессуального эстоппеля (утратой права на возражение при недобросовестном или противоречивом поведении в процессе — прим. ред.)», — подчеркнул адвокат.

Почуев заявил, что некоторые СМИ работают в интересах шоумена Понасенкова. Они предвзято освещают травлю Историка Соколова.

«В заголовке опять ложные сведения. Вопрос о краже исторических концепций в Санкт-Петербургских судах вообще не был предметом спора», — пояснил он.

По словам защитника, 9 апреля состоится слушание по жалобе Понасенкова на иск Соколова. Историк выдвинул встречное обвинение о защите чести и достоинства.

Суд признал, что высказывания Понасенкова о краже Соколовым исторических концепций не соответствуют действительности. Он обязал шоумена опубликовать опровержение и выплатить Соколову 175 055 руб.

«Взысканные 10 тысяч рублей с историка Соколова за оскорбления на лекции просим певца Понасенкова зачесть встречным платежом. С нетерпением ожидаем оплаты его долга 165 055 за оскорбления его в соцсетях», — заявил Почуев.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки в Петербурге 9 ноября 2019 года. Он упал в воду, когда пытался избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у ученого были отношения.

Ранее СК завершил расследование дела историка Соколова об убийстве аспирантки. Теперь дело за прокуратурой.