Историк Соколов возмутился сравнением себя с Наполеоном

Историк и бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки, заявил, что никогда не отождествлял себя с Наполеоном, и эти сравнения ему не подходят.

«Пресса пытается сравнить меня с Бонапартом и изобразить меня сумасшедшим. <…> Я историк, который проникает глубоко в сюжет, полностью посвятил себя его изучению. Но я не такой, как он», — заявил Соколов в зале суда.

Очередное заседание по делу об убийстве аспирантки прошло в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. На нем доцент так же возмутился и обвинениями в избиениях другой его сожительницы. Соколов заявил, что все это — клевета и происки врагов, в частности, его коллеги, публициста Евгения Понасенкова.

Сам мужчина рассказал «360», что травлю начал Соколов еще несколько лет назад, а теперь «все перевернул».

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге, он пытался утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками.