Историк Соколов в 90-е выгнал грабителей из квартиры с помощью меча

Судебное разбирательство по делу об убийстве студентки Анастасии Ещенко продолжается. В понедельник на заседании выступил свидетель Павел Суслов — научный сотрудник музея Эрмитаж и по совместительству друг фигуранта дела Олега Соколова. Он сообщил новые подробности из жизни историка.

По словам Суслова, 30 лет назад квартиру Соколова в Санкт-Петербурге пытались ограбить. Тогда преподаватель схватил меч. Злоумышленники испугались и ушли, передает «Мойка 78».

На последнем судебном заседании выяснилось, что за три месяца до убийства подсудимый представил коллегам Анастасию Ещенко в качестве своей невесты. Сам историк рассказал, что девушка общалась с неким «бандитом-рецидивистом», который просил ее встречаться с Соколовым.

Ранее актер Александр Лепихов поддержал версию, что к жестокому убийству Соколова подтолкнул публицист Евгений Понасенков. По его мнению, преступление было срежиссированным. Он также заявил, что публицист не раз просил его придумать, как навредить Соколову и затравить его. Актер указал на то, что преступление было совершенно в нервном состоянии, до которого преподавателя довел Понасенков.