Историк Соколов решил отдать колонии половину гонорара от будущего романа в обмен на доступ к компьютеру

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов, находясь в СИЗО, работает над своим будущим романом. Он рассчитывает, что в колонии ему разрешат работать за компьютером. В обмен он готов предложить 50% гонорара, которой он получит после завершения произведения.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников посетил Соколова в СИЗО. Он рассказал «360», что историк продолжает писать свой роман и планирует выпустить анонс до завершения следствия.

«Сам роман собирается писать уже в колонии. Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере. Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание», — сказал Мельников.

Он также напомнил, что обвиняемого перевели из центра психиатрии в СИЗО-2. Теперь у Соколова есть телевизор в камере, что, как отметил Мельников, «значительно облегчило его пребывание в местах принудительного содержания». Кроме того, в следственном изоляторе есть хорошая библиотека с обширным фондом.

«Профессор так же отметил, что „Бутырка“ в сравнении с другими местами принудительного содержания, где ему пришлось побывать, занимает уверенное первое место по условиям содержания», — заключил Мельников.

9 января адвокат Александр Почуев сообщил «360», что Олега Соколова перевели из центра психиатрии в следственный изолятор, однако экспертиза еще не завершена.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По информации следствия, профессор выстрелил в девушку из обреза после ссоры. Позже он расчленил тело и пытался по частям утопить его в реке Мойке, пишет сайт «Дни.ру». В один из таких походов к воде он оступился и упал, полицейские нашли у него в рюкзаке отрезанные женские руки.

Соколов признал свою вину, после чего его поместили в следственный изолятор «Кресты», а затем перевели в московскую «Бутырку», где поместили психлечебницу.