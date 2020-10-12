Историк Соколов признался в убийстве аспирантки и раскаялся

«Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде. Ранее бывший доцент СПбГУ отказывался отвечать в суде на вопрос о признании вины.

Соколов признал себя виновным в незаконном хранении оружия. Ранее эксперты установили, что историк не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством. Он осознает все свои действия.

Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года в момент, когда он пытался избавиться от останков своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историка обвиняют в том, что он застрелил ее и расчленил тело.

В суде он заявил, что застрелил девушку случайно: они поссорились, и ему пришла в голову «идиотская идея». По его словам, он хотел выстрелить из обреза охотничьего карабина, чтобы успокоить сожительницу звуком, однако направил оружие в ее сторону.

Сначала Соколов признался, что убил Ещенко из-за ревности, но потом до сегодняшнего дня о признании вины не говорил.