Историк Соколов объяснил выстрел в аспирантку желанием ее напугать

Историк Олег Соколов на заседании суда рассказал свою версию произошедшего в день убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По словам обвиняемого, он лишь хотел напугать девушку выстрелом.

По словам обвиняемого, в день убийства девушка ворвалась в комнату и принялась оскорблять его. Соколов утверждает, что Ещенко желала смерти его детям. Затем, по словам историка, девушка начала бросаться на него с ножом.

«Я вообще не понимал, что происходит, <…> что нужно сделать, чтобы это остановилось. <…> Я не мог уйти из квартиры, я боялся, что она разгромит все, и решил испугать ее. Я решил испугать ее выстрелом», — сказал Олег Соколов на заседании суда. Съемку опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После убийства Соколов пришел в себя уже на берегу Мойки. Как объяснил историк, там он решил, что не хочет в тюрьму, и пытался покончить с собой.

Соколов подчеркнул, что его действия не были преднамеренными, а оружие в руки он взял только потому, что «его довели до безумия».

На этом же заседании суда Олег Соколов сознался в убийстве Анастасии Ещенко и заявил, что раскаивается. Историка достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года в момент, когда он пытался избавиться от останков своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчину обвиняют в том, что он застрелил ее и расчленил тело.