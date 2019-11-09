Преподаватель СПбГУ Олег Соколов не пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками — он был пьян и просто свалился в воду. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцы, которые находились на набережной в этот момент, вызвали скорую для упавшего в воду историка. Когда Соколова достали из воды, в его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

В распоряжении «360» оказалось видео того места, где все это произошло. На кадрах — дом историка, в котором он убил и расчленил проживавшую с ним девушку. По неподтвержденной информации, жертвой оказалась Анастасия Ещенко, которая училась на его факультете.

Педагог из СПбГУ проживал в двухэтажном многоквартирном доме. Здание расположено в нескольких метрах от набережной. На кадрах видно, что река Мойка, в которую Соколов упал, находится через дорогу от его квартиры. От воды пешеходный тротуар отделяет невысокая ограда. Ее оказалось недостаточно, чтобы не дать пьяному педагогу свалиться в воду.

Сейчас Соколов госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое — из-за длительного пребывания в холодной воде педагог получил переохлаждение организма.

В распоряжении «360» также оказалось видео из больницы, в которой сейчас находится Соколов. На кадрах — терапевтическое отделение, в которое госпитализировали педагога, а также дверь в ординаторскую — именно там находятся его лечащие врачи.