Историк Соколов назвал случайным выстрел в голову аспирантки Ещенко

Психиатры признали, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, действовал не в состоянии аффекта, когда избавлялся от тела. Смерть любимой стала для него неожиданностью.

Заключение экспертизы зачитал в суде представляющий интересы Соколова адвокат Сергей Лукьянов. Трансляция шла на сайте судов Санкт-Петербурга.

«Соколов Олег Валерьевич хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Он мог и может осознавать характер своих действий», — зачитал адвокат результаты экспертизы.

После этого он стал читать показания историка с комментариями экспертов. По словам Соколова, вечером с Ещенко у них возник скандал. Чтобы как-то успокоить девушку, он начал снимать ее на телефон. Но она выбила его из рук и с криками убежала из квартиры. Через полчаса она вернулась и также с криками начала резать шарф, который ранее получила в подарок от Соколова.

«Ко мне пришла идиотская идея, я не соображал, бросился к обрезу, хотел выстрелить, чтобы звук ее успокоил. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону», — говорится в показаниях Соколова.

Далее психиатр отмечает, что исследуемый заявил, что стрелять не собирался, но попал ей в голову. Дальнейших своих действий он не описал, ссылаясь на плохую память.

«Очнулся от ощущения холода, стою у реки и что-то произошло. Появился ужас, что я чудовище, пошел домой», — зачитал цитату Соколова адвокат.

В справке психологической экспертизы говорится, что всем своим дальнейшим действиям обвиняемый давал полный отчет. Но при этом смерть аспирантки стала для него неожиданностью.

Историка Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Долгое время он находился с молодой девушкой в отношениях. Согласно материалам уголовного дела, ученый выстрелил в сожительницу из обреза, а после задушил. Для того, чтобы избавиться от тела он распилил его на несколько частей и по частям выносил, чтобы утопить в Мойке. В один из таких походов он упал в воду. Когда его достали из воды, то в рюкзаке нашли женские руки.

Сам Соколов сначала признался в совершении преступления и заявил, что причиной стала ссора из-за ревности. Но в последующих заседаниях на вопрос о признании вины больше не ответил.