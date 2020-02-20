Историк Соколов доволен своим содержанием в СИЗО

Олег Соколов, арестованный из-за убийства своей аспирантки Анастасии Ещенко, доволен условиями содержания в СИЗО. Об этом он сообщил в среду посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что „все строго по закону“: условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям», — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Его слова передает РИА «Новости».

Также Мельников сообщил, что историк уже дописал свой роман, несмотря на то, что его анонс Соколов хотел выпустить только к концу следствия. По словам ответственного секретаря, это роман про любовь. «В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», — отметил Мельников.

63-летнего профессора истории из СПбГУ Олега Соколова арестовали ночью 9 ноября во время того, как он пытался утопить отрезанные руки своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки нашли в его квартире неподалеку.