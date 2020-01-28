Историк-расчленитель Олег Соколов оказался вменяемым

Экспертиза признала историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей молодой возлюбленной, вменяемым. Эксперты также решили, что ученому не свойственно «сильное душевное волнение», о котором он говорил, рассказывая, что девушка вынудила его напасть.

«Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова. Обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, душил Ещенко и стрелял в нее», — сообщила «Фонтанка».

По информации издания, эксперты не нашли у Соколова ни хронического, ни временного психического расстройства или слабоумия. Экспертиза подтвердила, что историк не страдал этими заболеваниями во время убийства.

Кроме того, Соколова проверили на аффективные расстройства. Историк ранее намекал на оскорбительное поведение Анастасии Ещенко, которое привело к психотравмирующей ситуации. Врачи установили, что сильное душевное волнение историку чуждо. Они также не нашли следов влияния полнолуния.

«Фонтанка» также узнала, что эксперты опровергли версию о гибели девушки во сне.

Адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы матери погибшей девушки, подтвердила изданию результаты экспертизы.

Знаменитого историка из СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался избавиться от рук своей жертвы, аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина убил девушку за несколько дней до этого. Соколову предъявлено обвинение, он находится под стражей.