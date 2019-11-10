Историк Олег Соколов признался в убийстве

Историк из СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, дал признательные показания. Об этом сообщил его адвокат.

«Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов — прим. ред.) остался в признательной позиции», — сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев.

Соколова конвоировали к следователям из больницы, куда он попал после того, как упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался спрятать останки убитой им девушки в реке.

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В больнице у Соколова диагностировали переохлаждение, он находился в тяжелом состоянии. Несмотря на это, Почуев сказал «360», что защита не нашла препятствий для допроса у следователей.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве. По неподтвержденным данным, он сначала застрелил Анастасию Ещенко, с которой встречался, а потом расчленил ее тело. При этом убийство произошло еще 7 ноября, а 8 ноября к Соколову приходили гости, которые не заметили, что в квартире находится труп. Мужчину задержали в ночь на 9 ноября.