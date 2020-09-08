Историк Андрей Жуков получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене

Россиянин Андрей Жуков получил 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену. Приговор вынес Московской городской суд.

«Приговором суда Жукову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд признал Андрея Жукова виновным в государственной измене, это 275 статья Уголовного кодекса РФ.

Дело подсудимого рассматривали в закрытом режиме, потому что материалы расследования поступили в суд под грифом «совершенно секретно».

Андрея Жукова арестовали в июне 2018 года. По данным СМИ, он был капитаном запаса российской армии. Подсудимый проходил в качестве свидетеля по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.

Ранее стало известно, что количество преступлений против государства выросло в десять раз за последние 13 лет. К ним относятся госизмены, шпионаж, экстремизм, разглашение гостайны и другие правонарушения. Больше всего обвинительных приговоров по таким делам Верховный суд вынес в 2017 году.