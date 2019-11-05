Источник: в Подмосковье мужчина совратил 13-летнюю гимназистку

В подмосковном Подольске 33-летний мужчина совратил семиклассницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, тревогу забил отец 13-летней девочки, которая учится в гимназии № 8 в Подольске. Он рассказал полиции, что его дочь вступала в половые сношения со взрослым мужчиной полтора месяца, начиная с 8 сентября.

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Как выяснили правоохранители, девочку совратил 33-летний гражданин Молдавии, который жил в России без регистрации. Он не работал, а ранее был судим за незаконное хранение наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о половом сношении с ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.