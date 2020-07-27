Источник: у столичного бизнесмена похитили 4,5 млн из шато в Красногорске

Неизвестный похитил из частного дома московского бизнесмена в Красногорске наличные деньги и ювелирные изделия из золота. Как «360» сообщил источник в правоохранительных органах, сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей.

По словам источника, кража произошла в загородном доме директора крупной фирмы, которая занимается организацией профильных курсов для HR-специалистов, глав компаний и других управленцев.

Неизвестный проник в дом в коттеджном поселке «Шато Соверен» через окно днем 26 июля. Он забрал с собой две тысячи евро и ювелирные изделия из золота. Хозяин коттеджа оценил ущерб в 4,5 миллиона рублей.

Как выяснили правоохранители, в доме не было ни сигнализации, ни видеонаблюдения. Взломщик оставил на месте преступления следы обуви, ладони и орудия, с помощью которого он вскрыл окно на первом этаже.

Возбуждено уголовное дело о краже.