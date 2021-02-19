Источник: у «дочки» «Транснефти» украли более 200 тонн нефти в Подмосковье

Несколько человек в течение двух месяцев воровали топливо в Мытищинском городском округе Подмосковья. Нефтепровод принадлежит дочерней компании ПАО «Транснефть». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, четыре человека, чьи личности сейчас установлены, и еще несколько их сообщников с декабря 2020 года по 9 февраля 2021 года выкачивали топливо из нефтепровода недалеко от деревни Сухарево. Таким образом аферисты украли у АО «Транснефть — Верхняя Волга» не менее 282,2 тонны нефти. Компании причинен ущерб более чем на 11 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В их отношении открыли уголовное дело о краже в крупном размере, совершенной организованной группой.

Известно, что среди фигурантов есть выходец из Молдавии. Еще трое россияне. Один родился в Московской области, другой переехал в регион из Санкт-Петербурга, третий — уроженец Кабардино-Балкарии. В преступной схеме, по словам источника, участвовали сотрудники АО «Транснефть — Верхняя Волга». Информации об личностях нет.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 9 апреля 2021 года. Расследование дела продолжается.