Источник: таксисты довезли двух иностранцев из Шереметьево за 60 с лишним тысяч рублей

Некоторые водители такси в Москве любым способом готовы заработать на своих пассажирах. В особой группе риска по понятным причинам — иностранцы. Кошельки двух из них после недавних поездок «похудели» на 60 с лишним тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органов.

В один и тот же день, 27 февраля, в полицию обратились француз и нидерландец. Они рассказали, как их «развели» на крупную сумму денег. По словам 52-летнего гражданина Нидерландов, водитель Kia потребовал у него 31800 тысячи рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до дома на Дербеневской улице.

Проделавшего тот же путь 31-летнего жителя Франции таксист Toyota «раздел» на 32 231 рублей.

Но не всегда таксисты ведут себя некрасиво по отношению к своим клиентам. Бывает и наоборот. Полиция в Саратове арестовала мужчину, который налетел на водителя такси с кулаками.